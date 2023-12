Zadlužení seniorů se zvýšilo, věřitelům splácejí méně

Průměrná výše dluhů u seniorů v oddlužení roste. Zatímco u těch, kteří vstoupili do insolvence v roce 2013, to bylo 425 tisíc korun, u těch z roku 2019 už to bylo 2,1 milionu, V prvním případě svým věřitelům během insolvence splatili 51 procent dluhu, v tom druhém 7,1 procenta.

Článek Vyplývá to z analýzy ukončených oddlužení, kterou provedla společnost Insolcentrum. Výše splaceného dluhu je samozřejmě dána tím, že u starších řízení trvalo oddlužení pět let, u novějších v tom druhém tři roky. „Mezi přihlášenou výší dluhů seniorů, kteří vstupovali do insolvence po roce 2019 existuje velký rozptyl. U většiny dlužníků nacházíme dlouhodobé dluhy, z velké části vzniklé v jejich produktivním věku podnikáním či neopatrným půjčováním,“ uvedla jednatelka Insolcentra Jarmila Veselá. Z podrobné analýzy přihlášených pohledávek podle ní vyplynulo, že dlužníci se po počátečním nezdaru ve splácení adaptovali na novou situaci a začali si postupně půjčovat všude, kde se dalo. Špatným bydlením nebo jeho ztrátou je ohroženo 61 tisíc dětí „U zhruba pětiny seniorů jsou evidovány krátkodobé nesplácené úvěry, takže tito lidé mohli vstoupit do oddlužení před rokem 2019 a snadno by se oddlužili,“ dodala. Od roku 2008 platila pro oddlužení lidí minimální hranice 30 procent splacených dluhů. V roce 2019 došlo k zásadnímu zmírnění pravidel pro osvobození od dluhů. Padl minimální limit 30 procent. Rozhodující bylo, aby dlužník vynaložil na splácení závazků veškeré možné úsilí. Starobní a invalidní důchodci ve druhém a třetím stupni se již mohli oddlužit ve lhůtě tří let namísto pěti. Nyní je ve Sněmovně novela insolvenčního zákona, která má zkrátiti oddlužení na tři roky pro všechny. Ubývá důchodců v exekuci Pokud jde o seniory s exekučními srážkami z důchodu, na konci září jich podle České správy sociálního zabezpečení bylo 30 325. To je o 8941 méně než před rokem. Jejich průměrný věk je 69 let. Průměrná výše srážky pak činila 2435 korun, o 390 korun méně než loni v září. Podle dřívějšího vyjádření Davida Šmejkala z Poradny při finanční tísni za poklesem stojí jediný důvod. „Výrazně se zvyšovaly nezabavitelné částky, takže se jim nemá co strhnout. Zvedalo se životní minimum, zvedaly se normativní nálady na bydlení a výsledkem toho je výrazný nárůst nezabavitelné částky,“ uvedl. Jinými slovy to, že se peníze strhávají méně seniorům neznamená, že výrazně klesá počet seniorů v exekuci. Jen jim prostě není z čeho brát. Změny v penzijku: stát přispěje až od úložky 500 Kč