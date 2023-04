Začala sklizeň chřestu, na pole se vrací i křen

Cenu podle něj nenavyšovali. „Je stejná jako vloni, abychom zachovali kvalitu, máme 48 hodin na to, najít zákazníka. Pokud nás nějaký řetězec nečekaně odmítne, nezbývá než úrodu zaorat,“ zmínil Šafář velké riziko.

Ke stánku u farmy přitom během dne přijížděli zákazníci a čerstvý chřest nakupovali přímo od producenta. Cena se pohybovala od 100 do 185 korun za kilogram podle kvality. „Nejlepší jsou špičky, zlomky jsou třeba na polévku,“ radila prodavačka. I zdejší zemědělci se potýkají s obtížnými podmínkami trhu.

Novinkou na této farmě je pěstování křenu. „Vrátili křen na česká pole,“ ocenil předseda české zelinářské unie Petr Hanka snahu konkurovat dováženému křenu ze zahraničí. Kdysi se na českých polích křen také pěstoval, nyní už se objeví spíš jen na zahrádkách. „Vracíme se k pěstování ve velkém, i když zjišťujeme, že to je strašně složité a je to určitě důvod, proč se od toho upustilo,“ dodal Šafář. S kolegou se ale shodují, že křen, který v místním stánku prodávají za 110 korun za kilogram, za to stojí.