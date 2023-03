Zisk českého zemědělství loni vzrostl o 142 procent na 22 miliard

Zisk podle svazu ovlivnil růst výkupních cen komodit. Letos očekává dramatický propad hospodářského výsledku, protože se do něj promítne loňský růst nákladů.

Na zisk zemědělců podle svazu mělo vliv také to, že loni používali osiva a hnojiva nakoupená ještě před začátkem energetické krize a dobíhaly jim fixace nižších cen energií. Svaz upozornil na to, že od loňského podzimu ceny řady zemědělských produktů klesají.

„Predikovaný nárůst zisku působí famózně, ale je to hra čísel, která ne zcela odpovídá realitě. Zemědělci mají ve skladech hnojiva, osiva a další vstupy za miliardy, které budou používat až letos, a proto je do loňských nákladů nemohli zaúčtovat. Tyto vstupy přitom byly nakupovány již za velmi vysoké ceny, což se negativně promítne až do letošního hospodaření,“ uvedl předseda svazu Martin Pýcha.