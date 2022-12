Z Českých Budějovic se bude létat do Řecka a Turecka

Do Řecka a Turecka budou cestující z jihu Čech létat v rámci letní sezony, a to od srpna do konce září. Na chartery z Jihočeského kraje nasadí největší tuzemský dopravce letadla Boeing 737 až pro 189 cestujících v ekonomické třídě. Na Tureckou riviéru budou klienti odlétat každý pátek, a to od 4. srpna 2023, na Rhodos každé pondělí od 7. srpna.