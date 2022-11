Češi už kupují dovolenou na příští léto. Někteří jsou kvůli finanční situaci zdrženlivější

Například CK Fischer zavedla zpět benefit z doby pandemie, kdy klienti mohou ještě 30 dní před odjezdem pobyt bez udání důvodu zrušit. A to bez jakéhokoli poplatku či sankce. „V souvislosti s prodejem first moment zájezdů na léto 2023 je na trhu cítit podobná nejistota jako v době covidu, kdy klienti váhali, jestli si mají dovolenou rezervovat několik měsíců dopředu,“ konstatuje mluvčí Fischera Jan Bezděk.

Také CK Blue Style chce klienty motivovat ke včasné koupi dovolené. Nabízí proto možnost ještě deset dní před odletem zájezd změnit. „Nákup first minute se rozběhl velmi dobře, a to již během září, kdy jsme nabídku spustili. Hlavní motivací našich klientů jsou velké slevy a výhody, nejširší výběr hotelů, a také fakt, že vývoj situace nelze úplně predikovat,“ napsala Novinkám mluvčí Ilona Topolová.

Doplnila, že příští sezona může být první, kdy budou ceny last minute zájezdů vyšší, než při včasném nákupu několik měsíců dopředu.

„U Čedoku nepozorujeme, že by se oproti loňsku chování našich klientů měnilo, proto věříme, že příští letní sezona bude velmi úspěšná. U našich leteckých charterových zájezdů nebo pobytů v tuzemsku také nabízíme u vybraných ubytování možnost jednou bezplatně změnit svůj zájezd, a to nejpozději do 10 dnů před cestou,“ doplnila Pavlíková.