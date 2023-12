Útoky v Rudém moři zdrží i prodraží dopravu

Kvůli útokům volí dopravci náhradní trasy. Minulý týden to oznámil největší námořní přepravce Mediterranean Shipping Co., už před ním dánská společnost Maersk a německá Hapag-Lloyd. Stejně se zachovala i britská ropná firma BP a tchajwanský dopravce Evergreen.

Na vánoční dárky pro Evropany bude mít situace vliv jen minimální. „Nyní zdržené dárky z Číny by už stejně nestihly dorazit. Možná by to ještě zvládly do Česka, ale přes celnici už ne,“ řekl ekonom Petr Bartoň ze společnosti Natland.