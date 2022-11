Utahování opasků? Hlasujte, jak byste se postavili k jednotlivým návrhům NERV

Návrhy na snížení výdajů veřejných rozpočtů

Návrat slev na jízdném do stavu před Babišem

Podle NERV bylo zavedení slevy na jízdném vládou Andreje Babiše v roce 2018 populistickým krokem, který nakonec podpořil spíše dopravní odvětví než dané skupiny obyvatel. Navrhuje návrat před tento stav: cesty pro děti do 6 let zdarma a senioři nad 70 let s výraznou slevou.

Úspora: 3,3 miliardy korun ročně.

Anketa Jak se stavíte k návrhu na zrušení slev na jízdném zavedených vládou Andreje Babiše v roce 2018? Byl/a bych pro. 74,6 % Nemám jasné stanovisko. 3 % Byl/a bych proti. 22,4 % Celkem hlasovalo 268 čtenářů.

Zrušení státní podpory stavebního spoření

Státní podpora stavebního spoření se podle NERV zaváděla před třiceti lety ve zcela jiné situaci, než je teď (nedostatek úspor, dlouhodobých vkladů, kapitálu a neexistence hypoték), postupem času se z tohoto produktu stalo státem dotované běžné spoření. Nejedná se o úplné zrušení stavebního spoření, pouze o zrušení jeho státní podpory.

Úspora: 4,2 miliardy korun ročně.

Anketa Jak se stavíte k návrhu na zrušení stavebního spoření dotovaného státem? Byl/a bych pro. 65,6 % Nemám jasné stanovisko. 3,2 % Byl/a bych proti. 31,2 % Celkem hlasovalo 221 čtenářů.

Zeštíhlení veřejné správy

Snížení nákladů a zvýšení efektivity veřejné správy lze podle NERV docílit třemi kroky:

1. Plošné snížení počtu zaměstnanců v ústředních orgánech veřejné správy o 6 % (na tom se již vláda dohodla).

2. Revize míst a agend ústředních orgánů státu.

3. Slučování agend a optimalizace počtu zaměstnanců.

Úspora: 15 miliard korun ročně.

NERV také navrhuje reformu desítek výzkumných ústavů spadajících pod ministerstva.

Anketa Jak se stavíte k návrhu na snížení nákladů a zvýšení efektivity veřejné správy? Byl/a bych pro. 93 % Nemám jasné stanovisko. 3,5 % Byl/a bych proti. 3,5 % Celkem hlasovalo 171 čtenářů.

Stát je jako Otesánek. Bobtnání eráru nebere konce Domácí

Revize samosprávy a nákladů na ni

„ČR má dlouhodobě neobyčejně zbytnělý sektor samospráv a místních vlád, který téměř nemá srovnání se zbytkem Evropy. Má dle počtu obyvatel nejmenší průměrnou velikost obce ze všech zemí EU (cca 1700), celkový počet obcí je naopak zcela extrémní (6254) a s výjimkou Slovenska a Francie nevídaný,“ píše NERV.

Dodává, že ČR má disproporční počet lokálních politiků (přes 60 tisíc) a nadprůměrné výdaje na samosprávu v poměru k celkovým výdajům vládního sektoru (30 procent).

Navrhuje přijmout opatření, která budou motivovat obce ke slučování a přenášení činností na obce s rozšířenou působností, a zrušení obcí, kde alespoň ve dvou volbách za sebou nebyla žádná kandidátka.

Úspora: cca 10 miliard korun ročně při výrazné redukci obcí do 1000 obyvatel.

Anketa Jak se stavíte k návrhu na omezení počtu obcí a nákladů na ně? Byl/a bych pro. 72,8 % Nemám jasné stanovisko. 8,8 % Byl/a bych proti. 18,4 % Celkem hlasovalo 114 čtenářů.

Snížení počtu vězňů

Naše země má jednu z největších vězeňských populací v EU. NERV navrhuje snížení počtu vězňů ze 179 na 100 vězňů na 100 tisíc obyvatel. Toho by mělo být docíleno revizí trestní politiky pomocí např. zavedení náramků pro domácí vězně, dekriminalizace některých trestných činů, změny trestních sazeb, revize či zrušení speciálních skutkových podstat pro recidivisty.

Úspora: cca 3 miliardy korun ročně.

Anketa Měl by se stát snažit o snížení počtu vězňů? Byl/a bych pro. 27,2 % Nemám jasné stanovisko. 27,2 % Byl/a bych proti. 45,6 % Celkem hlasovalo 114 čtenářů.

Česko má třetí největší vězeňskou populaci v EU. Zaplatí za ni 10 miliard ročně Stalo se

Redukce počtu policistů

ČR má také vyšší počet policistů na 100 tisíc obyvatel (376) oproti evropskému průměru (332). NERV upozorňuje, že počet policistů připomíná spíše „high-policing“ země na jihu Evropy (Kypr, Řecko, Chorvatsko, Malta) než země střední a severní Evropy. Navrhuje snížit počet policistů o cca tři tisíce.

Úspora: cca 3 miliardy korun ročně, pokud by se braly v úvahu i výsluhy.

Anketa Měl by se snížit počet policistů? Byl/a bych pro. 43,8 % Nemám jasné stanovisko. 5 % Byl/a bych proti. 51,2 % Celkem hlasovalo 80 čtenářů.

Zrušení/nezavádění výchovného

Od ledna 2023 by se měly starobní důchody navýšit o 500 korun za jedno vychované dítě. NERV konstatuje, že tento bonus je nekoncepční a obsahuje spoustu nedořešených problémů, např. přidělení bonusu vdovcům, kteří dítě převážně nevychovávali.

„Ve špatné situaci současných veřejných financí jde o jednu z největších nových výdajových položek, proti které vláda nenašla adekvátní příjmy či snížení výdajů na straně druhé,“ uzavírá.

Úspora: 19 miliard korun ročně.

Anketa Jak se stavíte k návrhu na zrušení výchovného? Byl/a bych pro. 43,1 % Nemám jasné stanovisko. 10,8 % Byl/a bych proti. 46,1 % Celkem hlasovalo 65 čtenářů.

Zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku

Doba mateřské/rodičovské dovolené a doba poskytování rodičovského příspěvku v ČR patří k nejdelším v EU. NERV navrhuje zkrácení doby poskytování příspěvku o jeden rok při současném snižování administrativní zátěže pro poskytovatele jeslí, dětských skupin a školek, aby zejména zaměstnavatelé mohli podpořit pracovníky touto cestou.

„Jedná se tak o postupné odstátňování finanční stránky péče o dítě a přenos do standardnějších nestátních parametrů,“ uvádí.

Úspora: 5-7 miliard korun ročně.

Anketa Měla by se zkrátit doba poskytování rodičovského příspěvku? Byl/a bych pro. 36,8 % Nemám jasné stanovisko. 5,3 % Byl/a bych proti. 57,9 % Celkem hlasovalo 57 čtenářů.

Snížení podpory v nezaměstnanosti

Ač máme velmi nízkou nezaměstnanost, také doba podpory v nezaměstnanosti je u nás jedna z nejdelších. NERV navrhuje snížení délky podpory o 1-2 měsíce, snížení podpory v nezaměstnanosti o 5 procent a přesun odpovědnosti na stranu zaměstnavatele tak, aby byla možnost prodloužit odstupné z nynějších tří měsíců s přihlédnutím k pobírání podpory (pokud bude kurzarbeit, mohlo by se to propojit).

Úspora: neuvedena.

Anketa Jak se stavíte k návrhu na snížení podpory v nezaměstnanosti? Byl/a bych pro. 65,7 % Nemám jasné stanovisko. 11,4 % Byl/a bych proti. 22,9 % Celkem hlasovalo 35 čtenářů.

Jurečka chce snížit podporu v nezaměstnanosti. Lidé si mají hledat práci rychleji Ekonomika

Snížení zemědělských dotací

Další doporučení míří na snížení neinvestičních dotací v zemědělství. Jedná se zejména o omezení financování lesního hospodářství, zejména pro Lesy ČR s ohledem na rostoucí ceny dřeva.

Úspora: asi 600 milionů korun.

Anketa Jak se stavíte k návrhu na snížení neinvestičních dotací do zemědělství? Byl/a bych pro. 59,3 % Nemám jasné stanovisko. 11,1 % Byl/a bych proti. 29,6 % Celkem hlasovalo 54 čtenářů.

Snížení výdajů důchodového systému

NERV také navrhuje opatření týkající se důchodového systému, která může na rozdíl od systémových změn realizovat již současná vláda, a to:

1. Zachovat tempo pravidelných valorizací důchodů zohledňujících inflaci, ale snížit zohlednění růstu reálných mezd z 1/2 na 1/3, jako tomu bylo do roku 2017.

2. V rámci valorizace zohlednit symetrii růstu a poklesu reálných mezd - tedy aby v případě poklesu reálných mezd se následující růst začal do důchodů promítat až poté, co byl pokles kompenzován růstem.

3. Výrazně snížit možnosti a motivace odchodů do předčasného důchodu a redukovat je.

4. Začít opět automaticky zvyšovat zákonný věk odchodu do důchodu na základě zvyšování doby dožití.

5. Zvýhodnit veřejnou podporu pojistného charakteru spoření ve III. pilíři.

Úspora: neuvedena.

Anketa Jak se stavíte k návrhům na snížení výdajů důchodového systému? Byl/a bych pro. 39,7 % Nemám jasné stanovisko. 14,3 % Byl/a bych proti. 46 % Celkem hlasovalo 63 čtenářů.

Poslanci odklepli nižší důchody pro komunistické prominenty a dřívější penze pro záchranáře Domácí

Návrhy na zvýšení příjmů veřejných rozpočtů

Zvýšení poplatku za těžbu nerostů

NERV upozorňuje, že poplatky za dobývání nerostných surovin se v ČR šest let neměnily bez ohledu na dramatické změny tržních cen. Navíc jsou stanoveny absolutní částkou. Rada tedy navrhuje stanovení procentuální sazby v maximální výši 10 procent za jednotku.

Výnos: v řádu jednotek miliard korun.

Anketa Jak se stavíte k návrhu na zvýšení poplatku za těžbu nerostů? Byl/a bych pro. 78,8 % Nemám jasné stanovisko. 15,2 % Byl/a bych proti. 6 % Celkem hlasovalo 33 čtenářů.

Zpoplatnění vysokých škol

Ekonomové také navrhují zavést školné na veřejných vysokých školách, popř. pravidelný fixní poplatek. Tomu by ale mělo předcházet zavedení vratných studentských grantů na živobytí a úhradu školného. Výnos ze školného by měl pak sloužit vysoké škole na úhradu provozu a rozvoje, což by ulehčilo veřejným rozpočtům.

Zároveň by školné bylo prostředkem k dosažení větší efektivity studia: Češi studují vysoké školy velmi dlouho a míra neúspěšnosti na vysokých školách je v ČR extrémně vysoká. Zkrácení doby studia a snížení neúspěšnosti by podle NERV zrychlilo příchod lidí na trh práce a zvýšilo objem vybraných daní a pojistného.

Výnos: neuveden.

Anketa Mělo by se na vysokých školách zavést školné? Byl/a bych pro. 51,6 % Nemám jasné stanovisko. 8,1 % Byl/a bych proti. 40,3 % Celkem hlasovalo 62 čtenářů.

NERV předepisuje státu dietu. Koalici to moc nevoní Domácí

Zrušení nadbytečných finančních institucí státu

NERV navrhuje zrušení České exportní banky (ČEB) a její začlenění do Národní rozvojové banky (NRB). Činnost obou se totiž částečně překrývá a stát zbytečně vydržuje dvě instituce.

Výnos: cca 7,5 miliard korun.

Anketa Jak se stavíte ke sloučení ČEB a NRB? Byl/a bych pro. 100 % Nemám jasné stanovisko. 0 % Byl/a bych proti. 0 % Celkem hlasovalo 41 čtenářů.

Privatizace

Stát vlastní velké množství firem, jejich privatizaci ale brání řada překážek. Některé jsou v současnosti strategické (ČEZ, ČEPRO), nesou právní vadu (Budvar), jsou těžko zpeněžitelné (Česká pošta) nebo nezpeněžitelné (Horská služba). Rada tedy navrhuje zejména spojování firem, prodej minoritních akcií a zejména privatizaci nemovitého majetku státu.

Výnos: miliardy korun.

Anketa Jak se stavíte k návrhům na privatizaci státního majetku? Byl/a bych pro. 36,1 % Nemám jasné stanovisko. 30,6 % Byl/a bych proti. 33,3 % Celkem hlasovalo 36 čtenářů.

Znovuzavedení karenční doby během nemoci

Karenční doba během nemoci je doba, kdy zaměstnanec nepobírá nemocenskou. Do roku 2019 šlo o první tři dny nemoci. NERV navrhuje její znovuzavedení v délce jeden až tři dny.

Výnos: neuveden.

Anketa Měla by se znovu zavést karenční doba v případě nemoci zaměstnance? Byl/a bych proti. 76,9 % Nemám jasné stanovisko. 1,9 % Byl/a bych pro. 21,2 % Celkem hlasovalo 52 čtenářů.

Zdražení dopravy

NERV navrhuje zvýšení ceny dálničních známek o 50 až 100 procent a přesun na koncesní systém provozování dálnic (mýtné).

Výnos: desítky miliard korun.

Anketa Jak se stavíte k návrhům na zdražení dopravy? Byl/a bych pro. 51,4 % Nemám jasné stanovisko. 2,9 % Byl/a bych proti. 45,7 % Celkem hlasovalo 35 čtenářů.

Zrušení školkovného

Jde o zrušení roční slevy na dani z příjmu fyzických osob ve výši výdajů na poplatky za školku. NERV v doporučení říká, že tuto slevu mohou v současnosti odečítat jen vysokopříjmoví rodiče, kteří díky slevě na dani žádné školkovné ani nehradí.

Výnos: desítky milionů korun.

Anketa Mělo by se zrušit školkovné? Byl/a bych pro. 42,1 % Nemám jasné stanovisko. 21,1 % Byl/a bych proti. 36,8 % Celkem hlasovalo 38 čtenářů.

Snížení počtu osob v exekuci

Snížením počtu osob v exekuci by mělo dojít ke zvýšení oficiálně přiznané zaměstnanosti a tím ke zvýšení vybraných daní včetně pojistného.

Výnos: neuveden.

Anketa Měl by se stát snažit o snížení počtu osob v exekuci? Byl/a bych pro. 53,6 % Nemám jasné stanovisko. 14,3 % Byl/a bych proti. 32,1 % Celkem hlasovalo 28 čtenářů.

Milostivé léto i na dluhy pojistného Finance

Lepší dostupnost školek a jeslí

„Česko vykazuje extrémně vysoký propad zaměstnanosti žen v době rodičovství včetně vysokého podílu solidně vzdělaných žen mezi nimi. Je to primárně způsobeno dlouhodobě přetrvávající místní nedostupností služeb předškolní péče a výchovy v řadě lokalit, namnoze tam, kde je vysoká koncentrace vzdělaných matek,“ uvádí NERV.

Nízká zaměstnanost matek snižuje daňové výnosy, někdy zvyšuje vyplacené sociální dávky, nemožnost zaměstnání jim také stěžuje návrat na trh práce. NERV navrhuje přijmout opatření, která by zlepšila dostupnost předškolních zařízení.

Výnos: neuveden.

Anketa Měl by se stát snažit o lepší dostupnost předškolních zařízení? Byl/a bych pro. 92 % Nemám jasné stanovisko. 4 % Byl/a bych proti. 4 % Celkem hlasovalo 25 čtenářů.

Vyšší zdanění příjmů fyzických osob

Ekonomové z NERV navrhují daňovou záplatu superhrubé mzdy, jejíž zrušení udělalo do rozpočtu manko asi 100 miliard korun. Základní sazba z daně z příjmů by se zvýšila z 15 na 19 procent.

Výnos: přes 100 miliard korun.

Anketa Jak se stavíte k návrhu na zvýšení daně z příjmů fyzických osob na 19 procent? Byl/a bych pro. 35,9 % Nemám jasné stanovisko. 12,8 % Byl/a bych proti. 51,3 % Celkem hlasovalo 39 čtenářů.

Revize sazeb spotřební daně

Podle NERV by se sazby spotřebních daní neměly měnit jednorázovým opatřením, nýbrž by se mělo přistoupit k revizi daní za jednotlivé produkty. Upozorňuje, že za posledních deset let se sazby nominálně nezvýšily, nebo dokonce klesaly.

Revizi daní navrhují u následujících produktů: minerální oleje, líh, pivo, víno, tabák a tabákové výrobky. Navrhují také zvážit legalizaci trhu s konopím.

Výnos: desítky miliard korun.

Anketa Jak se stavíte k návrhům na revizi spotřební daně? Byl/a bych pro. 71,1 % Nemám jasné stanovisko. 15,8 % Byl/a bych proti. 13,1 % Celkem hlasovalo 38 čtenářů.

Zrušení slevy na nepracující manželku či manžela

Slevu ve výši 24 840 Kč na nepracující manželku či manžela uplatňuje asi 200 tisíc poplatníků, jejichž manžel či manželka mají příjmy nižší než 68 tisíc korun ročně. Rada ji navrhuje zrušit.

„Tato sleva odrazuje druhého člena domácnosti od participace na trhu práce, zejména demotivuje matky od návratu na trh práce po rodičovské dovolené. Návratem do práce totiž druhý partner ztrácí právě tuto slevu,“ píše NERV.

„Zároveň ji nemůže využít část domácností se skutečně nízkými příjmy, kde by měla hlavní sociální význam. K prorodinné politice lze využít jiné, lépe cílené nástroje,“ doplňuje.

Rozpočtový přínos: 4,7 miliard korun.

Anketa Měl by stát zrušit slevu na nepracujícího manžela či manželku? Byl/a bych pro. 67,6 % Nemám jasné stanovisko. 16,2 % Byl/a bych proti. 16,2 % Celkem hlasovalo 37 čtenářů.

Upuštění od rozšíření paušální daně

Ekonomové také doporučují zabránit rozšíření paušální daně, které by výrazně snížilo daně některým skupinám OSVČ a které nyní prochází legislativním procesem.

„Návrh by výrazně snížil daně (vč. pojistných) vybraným skupinám OSVČ s tržbami mezi 1 a 2 miliony Kč, a to zejména OSVČ, kteří si mohou uplatnit paušální výdaje 60 %. Snížení daní pro tuto nejpočetnější skupinu se pohybuje mezi 45 a 110 tisíci Kč ročně na poplatníka,“ uvádí NERV. Dodává, že z rozpočtového hlediska opatření nedává smysl a prohlubuje již velmi vysoké rozdíly ve zdanění OSVČ a zaměstnanců.

Rozpočtový přínos: 0,6 až 1 miliarda korun.

Anketa Mělo by se zabránit rozšíření paušální daně, které zvýhodňuje některé skupiny OSVČ? Byl/a bych pro. 56,5 % Nemám jasné stanovisko. 17,4 % Byl/a bych proti. 26,1 % Celkem hlasovalo 23 čtenářů.

Limit pro registraci plátců DPH se zvýší na dva miliony korun Ekonomika

Omezení/zrušení daňových výjimek a úlev

Celková výše daňových výjimek dělá přibližně 209 miliard korun. „Daňové výjimky obecně zmenšují základ daně, vyžadují vyšší daňové sazby, podporují daňovou optimalizaci a mohou mít i sporné distribuční dopady,“ píše NERV. Navrhuje tedy revizi a případné zrušení či omezení výjimek.

Rozpočtový přínos: jednotky až dolní desítky miliard korun.

Anketa Jak se stavíte k případnému zrušení či omezení daňových výjimek? Byl/a bych pro. 75 % Nemám jasné stanovisko. 5 % Byl/a bych proti. 20 % Celkem hlasovalo 20 čtenářů.

Revize snížených sazeb DPH

Snížené sazby DPH ve výši 15 a 10 procent se vztahují zejména na zboží a služby, které mají naplnit základní potřeby obyvatel a usnadnit situaci nízkopříjmovým skupinám.

NERV upozorňuje, že se ale jedná o plošné zvýhodnění bez ohledu na ekonomickou situaci jednotlivých skupin obyvatel (např. nízké DPH na potraviny pro vyšší příjmové skupiny) a navíc se změny DPH nepromítají dlouhodobě do cen. Zároveň se tam řadí i služby, které nelze považovat za základní potřeby nebo je neužívají sociálně ohrožené skupiny.

Rada tedy navrhuje revizi všech položek a jejich přeřazení do základní 21procentní sazby nebo přesun do vyšší sazby.

Výnos: neuveden.

Anketa Jak se stavíte k návrhu na revizi snížených sazeb DPH? Byl/a bych pro. 30 % Nemám jasné stanovisko. 30 % Byl/a bych proti. 40 % Celkem hlasovalo 20 čtenářů.

Zvýšení daně z nemovitých věcí

Ekonomové také navrhují zvýšit daň z nemovitých věcí, která je nyní na čtyřech procentech.

Výnos: miliardy korun.

Anketa Měla by se zvýšit daň z nemovitých věcí? Byl/a bych pro. 16 % Nemám jasné stanovisko. 12 % Byl/a bych proti. 72 % Celkem hlasovalo 25 čtenářů.