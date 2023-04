Tři dny nemoci opět bez mzdy? Lidovci váhají, Piráti jsou proti

Systém se pracně rušil před pěti lety. Proti zavedení této karenční doby se staví Piráti, naopak vstřícní jsou k němu tentokrát lidovci, kteří před lety její zrušení podpořili.

„Já osobně, a myslím si, že je nás takových víc, jsem v tomto pro, aby se karenční doba zavedla,“ řekl Právu poslanec a místopředseda KDU-ČSL Tom Philipp.

Situace se podle něj oproti roku 2019, kdy se karenční doba zrušila také díky podpoře lidovců, změnila. „Dnes jsou už jiné mechanismy, jak řešit krátkodobé neschopnosti, jsou sick days (zdravotní volno) a zaměstnavatelé jsou vstřícnější,“ argumentuje. Mnozí lidé také pracují z domova.

Jednotný postoj zatím lidovci podle šéfa poslaneckého klubu Marka Výborného nemají. „Na druhou stranu máme v klubu pět lékařů, kteří se spíš kloní k tomu, že zrušení karenční doby v zásadě nic nepřineslo,“ řekl Právu Výborný. Podporou si jistý není ani šéf strany, vicepremiér Marian Jurečka.

Už v minulosti hájili karenční dobu z opozičních lavic občanští demokraté, TOP 09 i Starostové. U mnohých se to nezměnilo ani po vstupu do vlády. „My bychom byli aktuálně nakloněni znovuzavedení, ale diskuse je stále otevřená, není to poslední slovo,“ řekla Právu poslankyně a místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová.

Změna by však mohla narazit u pirátů. „Spíše to nepodporujeme, protože je to na úkor zdraví,“ napsal Právu šéf klubu Jakub Michálek.

„Zejména teď, když je zvýšená nemocnost, není úplně dobře, pokud zaměstnanci chodí kvůli penězům i přes nemoc do práce a dál tak nemoci šíří,“ dodal Michálek.

Pirátská poslankyně Olga Richterová Právu řekla: „V minulosti jsme obnovení karenční doby podpořili s tím, že se zavede eNeschopenka, která bude vhodným nástrojem kontroly a zároveň umožní mnohem jednodušší vyrozumění zaměstnavatele o nemoci, což se stalo.“

Zvlášť pro nízkopříjmové skupiny může být zůstávání tři dny doma zadarmo fatální. poslankyně SPD Karla Maříková

Dodala, že pokud je člověk nemocný, má mít možnost se vyležet. K úsporám ve státní kase navrhují jiné cesty, které nebudou mít dopad na lidi v tíživé situaci a rodiny.

Za covidu to šlo

V tom jsou zajedno s opoziční SPD. „Zavedení karenční doby si úplně protiřečí s tím, co se hlásalo za covidu. Že lidi, bez ohledu na to, jestli je to covid nebo viróza, tak by měli zůstat doma,“ řekla Právu Karla Maříková, členka zdravotního výboru.

„Zvlášť pro nízkopříjmové skupiny může být zůstávání tři dny doma zadarmo fatální. To si musíme uvědomit, když zdražily energie, potraviny a všechno další,“ míní.

Zdrženlivé je zatím ANO. Místopředseda hnutí a Sněmovny Karel Havlíček řekl Právu, že se chce nejprve seznámit s analýzou toho, jaký dopad mělo na zdraví lidí i chod firem zrušení karenční doby. Jinými slovy, zda se naplnily obavy firem, které říkaly, že budou lidé nemocenskou zneužívat.

Analýzu si zadal i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Až budu mít tvrdá data, tak řeknu svůj názor,“ sdělil Právu. V roce 2018 byl jedním z poslanců, kteří hlasovali proti náhradám od prvního dne nemoci.

Úspora pět miliard?

O tom, že řada lidí zneužívá systém nemocenského pojištění, je přesvědčena Hospodářská komora. „Z analýzy vyplynulo, že po zrušení karenční doby se vrátila nápadně vysoká krátkodobá nemocnost, v některých krajích ještě před pandemií covidu vzrostla až o 36 procent,“ sdělil Právu mluvčí komory Miroslav Diro. Zdůraznil, že ani zaměstnavatelé nechtějí, aby lidé chodili do práce nemocní.

Za první rok po zrušení karenční doby zaplatili zaměstnavatelé navíc 4,9 miliardy korun. Nyní by mohla být částka vyšší. Zaměstnanci aktuálně dostávají 60 procent denního vyměřovacího základu za prvních 14 dnů nemoci včetně prvních tří dnů v podobě náhrady mzdy od zaměstnavatele. Další dny v nemoci proplácí stát.