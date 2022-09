Strojvůdci si stěžují na časté poruchy a nejasné předpisy

Strojvůdcům v Česku nejčastěji vadí poruchy na vlacích či železniční infrastruktuře. V provozu se s nimi setkává až 60 procent z nich, a to i několikrát do měsíce. Práci jim komplikuje také administrativní zátěž nebo špatné zázemí pro odpočinek. Vyplývá to z průzkumu, který představil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Foto: Policie ČR Ilustrační foto