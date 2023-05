Stávka na německé železnici se neuskuteční

Obě strany dosáhly dohody před soudem pro pracovněprávní záležitosti ve Frankfurtu nad Mohanem. Podle médií je součástí dohody i odvolání protestu, který měl trvat do půlnoci z úterý na středu.

Vedení Deutsche Bahn po vyhlášení stávky uvedlo, že během protestu nebude vypraven žádný dálkový spoj. To se mělo týkat i vlakového spojení do České republiky. Vlaky z ČR do Německa měly během trvání protestu končit na českém území. Očekávalo se, že stávky ochromí provoz i regionálních a nákladních spojů v Německu.