Stavba dálnice D55 dorazila k Bzenci

„Dnes zahajujeme třetí úsek v řadě v délce 4,1 kilometru. Tím se dostáváme do situace, že máme rozestavěno jednadvacet kilometrů souvislé dálnice. D55 se tak stává jednou z nejrozestavěnějších dálnic v ČR. Současně vstupujeme ze Zlínského do Jihomoravského kraje. Úsek po dokončení pomůže celé oblasti,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl.

Podle Mátla zahájený úsek neobsahuje nestabilní či jinak problémové území, takže práce by neměly narazit na komplikace. „Dálnice ale povede po vysokých náspech, musíme navézt na 400 tisíc kubíků zeminy. To bude náročné,“ upozornil Mátl. Naopak úsek od Babic ke Starému Městu stavbařům dělá starosti a ŘSD avizuje nedodržení termínu. „Dokončení na jaře roku 2024 nebude pravdou, máme tam komplikace, z nichž největší souvisí s přemostěním železnice. Předpokládáme dokončení v závěru roku 2024,“ řekl Mátl.

„Byť nemáme geotechnické průzkumy na stavbu, neznáme podloží, které musíme důkladně prozkoumat pro stavbu zastřešení, myslím, že do dvou let to zvládneme a do roku 2025 až 2026 bychom mohli připravit do realizace dvanáctikilometrový úsek po konec Bzenecké Doubravy,“ míní Mátl.