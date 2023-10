Státní dluh vzrostl na 3,115 bilionu, na každého Čecha připadá 286 tisíc

Český státní dluh vzrostl do konce září na 3,115 bilionu korun, od začátku roku se tak zvýšil o 220 miliard. V tiskové zprávě to v pátek uvedlo ministerstvo financí. Na každého obyvatele Česka hypoteticky připadá dluh 286 559 korun. Na konci června, kdy státní dluh poprvé překročil hranici tří bilionů, to bylo o zhruba šest tisíc korun na osobu méně.

Foto: Jan Handrejch, Právo Premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura.