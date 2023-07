Chudnutí Čechů se odrazilo na exekucích. Za půl roku jich přibylo 48 tisíc

Současně ale ubylo lidí, po nichž jsou takto dluhy vymáhány. Jejich počet klesl o 6243 na 660 177. To znamená, že se do stále větších problémů dostávají už tak předlužení lidé. Počet exekucí vedených na jednoho dlužníka se zvýšil z průměrných 6,15 na 6,18.

Propad kupní síly

Podle Exekutorské komory je příčinou zhoršování ekonomického stavu. „Už v dubnu jsme vzhledem k aktuálnímu vývoji předpovídali možný nárůst počtu exekucí. Do něj se nepříznivá ekonomická situace naplno promítá vždy se zpožděním,“ prohlásil prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík.

Na nárůst exekučních řízení u předlužených lidí upozornil i David Šmejkal z Poradny při finanční tísni. „Potvrzuje se setrvalý trend koncentrování exekucí u dlužníků, kteří je již mají,“ řekl Právu.

Nové milostivé léto zatím moc netáhne

Otázkou podle něj je to, jakého druhu mohou být následná exekuční řízení. „Již by to neměly být exekuce z bankovních spotřebitelských úvěrů nebo ty od mobilních operátorů. Ti všichni se totiž dívají do dluhových registrů a vidí, že člověk má větší množství nesplacených závazků,“ upozornil Šmejkal.

Už v dubnu jsme vzhledem k ekonomickému vývoji předpovídali možný nárůst počtu exekucí Jan Mlynarčík, Exekutorská komora

Podle něj se tedy může jednat o dluhy vůči pronajímatelům, dopravním podnikům či i o dluhy na pojistném komerčním pojišťovnám a neplacené výživné. „Ale také to mohou být nedoplatky za energie,“ dodal Šmejkal.

Na zhoršování ekonomické situace domácností poukázal i Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus. „Je to zřetelné. Reálné mzdy, tedy to, co si za výplatu člověk koupí, jsou ve volném pádu. Momentálně máme jejich nejprudší propad v OECD, tedy ze všech rozvinutých zemí. Takto dramatický propad kupní síly zde nikdo dlouho nezažil,“ řekl Hradil.

Nesplácené dluhy Čechů poprvé za desetiletí rostou

Podle posledních údajů Českého statistického úřadu v prvním čtvrtletí sice průměrná hrubá měsíční mzda nominálně vzrostla o 8,6 procenta. Její reálná hodnota ale klesla o 6,7 procenta. Inflace pak sice v posledních měsících klesá, přesto ale na konci června dosahovala meziroční výše 9,7 procenta.

Úbytek celkového počtu lidí v exekuci je podle komory dán zastavováním bagatelních exekucí. To jsou exekuce kvůli základnímu dluhu do 1500 korun. Pokud dlužníci do konce minulého roku nesplatili v průběhu tří let ani korunu a věřitelé nesložili pětisetkorunovou zálohu na pokračování exekuce, byla taková exekuce zastavena.

Letos navíc přibylo i zastavování bezvýsledných exekucí, v nichž se za posledních šest let nevymohlo ani to, co by postačovalo na úhradu nákladů exekuce a kde není vedeno řízení na nemovitost.

Podle odhadů komory by se takové zastavování mohlo letos postupně týkat 50 až 80 tisíc lidí.