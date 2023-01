Podle Pavla jsou reformy penzí a daní nezbytné, je nutné je lidem vysvětlit

Podle Pavla je nejvyšší čas s reformami začít. „My si opravdu nemůžeme dovolit zase další odklady. Ty by se nám velice vymstily. Čím později s tím začneme, tím horší to bude. Je třeba to začít lidem vysvětlovat,“ uvedl. Míní, že daňový systém by měli přezkoumat odborníci a měli by připravit nové nastavení, který by měl dostatečný přínos pro státní pokladnu a co nejméně zatěžoval ekonomiku a občany. S výsledným propočítaným modelem a konkrétními návrhy by se měla pak seznámit veřejnost.