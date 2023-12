Rusové na olympiádě se nelíbí ani dalším partnerům ČOV. Zatím ale zůstávají

„Od začátku konfliktu jsme se jasně vymezili proti ruskému útoku na Ukrajinu. Podpořili jsme řadu humanitárních aktivit a zároveň jsme v reakci na válečný konflikt hned po jeho začátku přestali vyvážet naše produkty do Ruska a Běloruska a toto rozhodnutí nadále trvá,“ dodal.

„Alpine Pro je smluvním partnerem ČOV – a ten má velmi podobný postoj jako my. Věříme tedy, že spolu s námi a ostatními partnery vytvoří nejen ČOV, ale olympijské výbory většiny států zásadní tlak na MOV, protože to je jediná možná cesta – ta společná. Start ruských a běloruských sportovců pod neutrální vlajkou není žádné řešení, je to neakceptovatelný manévr MOV, a je potřeba se k němu tak postavit,“ sdělil Novinkám ředitel Václav Hrbek.