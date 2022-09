Ruským domácnostem se zvýší ceny plynu

Vzhledem k očekávanému kolapsu vývozu ruského plynu do Evropy plánuje Moskva kompenzovat výpadek příjmu státního rozpočtu razantním zvýšením daně v odvětví ropy a zemního plynu. V úterý o tom píše ruský list Kommersant s tím, že opatření by mělo přinést státu až tři biliony rublů (1,2 bilionu Kč), ale zároveň by znamenalo zvýšení cen pro ruské spotřebitele.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto