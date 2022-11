Rusku chybí kvůli sankcím součástky, zkouší je získat přes Indii

Rusko podle Reuters poslalo Indii seznam až pěti set produktů. Výčet Moskvy je ale podle zdroje agentury zatím provizorní a kolik součástek či výrobků by nakonec mohla Indie do Ruska poslat, není ještě rozhodnuto.

Sankce Západu zostřené po vpádu Ruska na Ukrajinu 24. února omezily či úplně zastavily dodávky některých důležitých produktů do země. Ochromilo to řadu ruských sektorů – od automobilového a leteckého průmyslu až po výrobu spotřební elektroniky. Rusko proto hledá způsoby, díky nimž by mohlo západní sankce obejít a Indie tyto požadavky může splnit. Reuters se snažila od obou zemí získat vyjádření, zatím jej ale neposkytly.