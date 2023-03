Rusko bylo minulý rok nejvýznamnějším exportérem do Turecka, předběhlo i Čínu

Země přivezla podle údajů OSN z Ruska za uplynulý rok zboží přesahující hodnotu padesáti osmi miliard dolarů, což je v přepočtu více než jeden bilion korun, a vyvezla produkty za více než devět miliard dolarů. V porovnání s rokem 2021 se ruský export do Turecka zdvojnásobil. Rusko loni předběhlo i Čínu a stalo se tak největším tureckým obchodním partnerem.

Turecko dováží z Ruské federace převážně ropné produkty. Jelikož měla země poté, co na ni západní státy uvalily loni v únoru sankce za napadení Ukrajiny, problém najít pro ně odbyt, přeorientovala se právě na Turecko, Indii a Čínu, kterým je nabídla se slevou. Všechny tři státy nabídky využily. V minulém roce tak Turci od Rusů nakoupili ropné produkty za více než jednačtyřicet miliard dolarů.

Turci do Ruska vyváží ovoce i elektroniku

Turecký export do Ruska není rovněž zanedbatelný. V současné době patří Rusové mezi jeho dvacet nejdůležitějších exportních partnerů. Jsou na osmém místě. Nejvíce turecké produkce míří do Německa, druhé jsou Spojené státy americké a třetí Irák. Vyplývá to z dat serveru Trading Economics, který zpracovává také informace o mezinárodním obchodě.

Nejvýraznější podíl zboží vyvezeného do Ruska tvoří těžká technika, například buldozery a další stroje. Turecko tam ale vyváží také pračky nebo motory. Druhou nejčastější surovinou, kterou od nich Rusové nakupují, jsou ořechy a ovoce, následují plasty a elektronické vybavení.

Právě díky možnosti dovážet tento typ výrobků se Rusku podařilo získat mikročipy západní výroby. Ty mu posloužily k sestrojení raket, jež využilo ve válce na Ukrajině. Moskva se právě prostřednictvím Turecka nebo dalších států, které obchodují jak s ní, tak se západními zeměmi, mohla minulý rok podle zjištění serveru Novaja Gazeta Evropa dostat k čipům z produkce amerických firem Intel a Texas Instruments nebo německé společnosti Infineon.

Před prodejem mikročipů, chemikálií a dalších věcí, které by Rusko mohlo použít v bojích na Ukrajině, varovaly v únoru Ankaru Spojené státy. Brian Nelson, představitel amerického ministerstva financí při návštěvě Istanbulu řekl, že by se Turecko mělo vyhnout takovým transakcím, které by mohly podporovat ruské válečné úsilí. Informovala o tom agentura Reuters.

Turecko, jež spolu s Estonskem a Hongkongem patří mezi země, skrze něž se do Ruska může dostávat zboží ze sankčních seznamů, ale popírá, že by Rusům dodávalo cokoli, co by jim bylo užitečné na bojišti.

Ačkoli jako člen NATO vyjádřilo podporu napadené Ukrajině, protiruské sankce Turecko nepodpořilo. Země se naopak od začátku války snaží spolupracovat s oběma stranami konfliktu. Turci tak například pomohli Ukrajincům vyjednat dohodu, díky níž mohou vyvážet obilí ze svých černomořských přístavů, a zároveň pokračují dál v obchodování s Ruskem.