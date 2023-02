Američtí senátoři chtějí blokovat dodávky F-16 do Turecka, dokud neschválí rozšíření NATO

Nadstranická skupina amerických senátorů se písemně obrátila na amerického prezidenta Joea Bidena, aby odložil proděj stíhaček F-16 do Turecka do doby, než Ankara bude souhlasit se vstupem Švédska a Finska do NATO.

Foto: Emrah Gurel, ČTK/AP Plně vyzbrojený F-16 tureckého letectva po vzletu ze základny Incirlik