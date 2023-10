ŘSD vypíše do konce roku soutěž na dostavbu Pražského okruhu mezi D1 a Běchovicemi

Na území dostavby úseku Pražského okruhu D1 – Běchovice byl ve srovnání s jinými lokalitami staveb vysoký výskyt magnetů. Ty se vhazují krávám do krmiva, aby na sebe navázaly vše kovové, co kráva sežere a nezranilo jí to. Poté co magnet splní svůj úkol, projde trávicí soustavou a společně s hnojem se následně dostane na pole.