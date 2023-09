Dokončení Pražského okruhu budou provázet žaloby

Stavba Pražského okruhu je rozdělena na 11 úseků, zprovozněných je zatím sedm. Chybí jihovýchodní úsek mezi Běchovicemi a dálnicí D1, který má nyní nejblíže k zahájení stavby. Poté tři úseky severní části Pražského okruhu mezi Ruzyní, Suchdolem, Březiněvsí a Satalicemi. Naposledy se okruh řidičům rozšířil v roce 2010, kdy se zprovoznily hned tři úseky jižní části okruhu. První úsek se otevřel před 40 lety, a to 20. září 1983.

Úsek okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 by ŘSD podle Opatrného chtělo začít stavět ke konci příštího roku. „Bude však samozřejmě záležet na vypořádání podaných odvolání ke stavebnímu povolení, která zajisté dorazí a na průběhu výběrového řízení,“ řekl Opatrný s tím, že do konce letošního roku plánuje ŘSD vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele.

Na červencovém setkání s novináři uvedli zástupci ŘSD, že se vykoupilo 85 procent pozemků pro stavbu tohoto úseku. ŘSD počítá s uvedením prvních částí do provozu v roce 2027. Část okruhu mezi Běchovicemi a D1 má měřit 12,6 kilometru, podle odhadu by měla vyjít na 15 až 20 miliard korun.

U tří severních úseků Pražského okruhu uvádí ŘSD v podkladových materiálech uvedení do provozu v roce 2030. Podle Opatrného však bude záležet na počtu podaných odvolání a žalob a na rychlosti jejich vypořádání.

Nyní jsou dva úseky, spojující Ruzyni, Suchdol a Březiněves, ve fázi posuzování jejich vlivu na životní prostředí. V srpnu to na sociální sítí X uvedl ředitel ŘSD Radek Mátl. Opatrný doplnil, že žádost o posouzení vlivu na životní prostředí u posledního úseku mezi Březiněvsí a Satalicemi podají na ministerstvo životního prostředí v druhé polovině září.

Cena za výstavbu všech chybějících úseků by se měla pohybovat podle Opatrného v desítkách miliard korun. „Konečnou cenu určí až výběrové řízení na zhotovitele, v případě úseku mezi Březiněvsí a Satalicemi bude velmi záležet na zvolené variantě,“ řekl.

Nyní ŘSD pracuje se dvěma variantami výstavby tohoto úseku. První varianta, zahloubená, by vyšla na asi 17 miliard, zatímco druhá, vedená tunely, by stála přes 38 miliard korun. Ministerstvo dopravy nedávno uvedlo, že by mělo pro severní část Pražského okruhu zpracovat studie proveditelnosti PPP projektů.