Dukovany a Temelín vloni vyrobily rekordní množství elektřiny

„Plníme to, co jsme si předsevzali - být klíčovým českým bezemisním zdrojem. Ročně investujeme do zvyšování bezpečnosti, spolehlivosti a efektivního provozu našich jaderných bloků kolem čtyř miliard korun a podobné plány máme i v příštích letech,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.