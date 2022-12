Recese do pololetí přejde, míní analytici

„Zabřednutí ekonomiky do recese je jisté. V letošním 3. a 4. čtvrtletí totiž došlo mezičtvrtletně k poklesu ekonomiky, takže z pohledu nejčastěji používané definice už česká ekonomika v recesi je, byť jde o pokles jen velmi mírný,“ řekl Právu ekonom České spořitelny a člen vedení České společnosti ekonomické Michal Skořepa.

„Dopad poklesu na životní úroveň je navíc výrazně tlumen nadále extrémně napjatým trhem práce. Velkým částem zdejší populace dělá starost leccos, ale ztráta zaměstnání to není,“ dodal.

Nezaměstnanost stoupne jen mírně

„Podobný mezičtvrtletní pokles nás čeká ještě v prvním čtvrtletí 2023. To už by ale mělo být úplné dno ekonomického vývoje. Ve zbytku roku by již mělo docházet k mírnému oživení, a to zejména díky zřetelnému zpomalování inflace,“ míní Skořepa.

Globální zpomalení ekonomiky příští rok nejvíce zasáhne Evropu, uvádí OECD Ekonomika

S pomalejším tempem inflace se reálné mzdové příjmy postupně vrátí k růstu a oživí se poptávka domácností. Klíčové bude, aby nedošlo ke zhoršení nálady v důsledku případné eskalace ruské agrese na Ukrajině. Zásadní roli v návratu k normálu bude hrát také schopnost Česka i jeho hlavních obchodních partnerů zajistit si dostatek plynu pro příští zimu.

Také analytik Petr Bartoň ze společnosti Natland věří, že recese by neměla být hluboká ani dlouhá. „Příští rok bude na výběr. Buď inflaci propíšeme do vyšších mezd a platů, a hospodářství zase obnoví pomalý růst, třeba již v druhém kvartále roku, nebo si za o něco málo delší stagnaci koupíme rychlejší konec inflace. To by bylo sociálnější, neboť nejchudší trpí inflací více než stagnací,“ komentoval to Bartoň.

I podle něj bude hlavní výzvou roku naplnit zásobníky plynu. Aktuálně se zdá, že by to mohlo být za nižší cenu, zima je ale teprve na začátku.

„Pokud bude inflace rychle odeznívat, neměla by mít recese dlouhého trvání a v druhé polovině roku by se ekonomika mohla začít zotavovat. Pokud ovšem inflační očekávání zůstanou vysoká a budou se promítat stále výrazněji do skutečné inflace, nemusí být návrat ekonomiky do normálních kolejí jednoduchý,“ varoval David Marek z Deloitte. Prozatím odhaduje pro rok 2023 pokles HDP zhruba o procento.

Ekonom ČSOB Martin Kupka se přiklání k tomu, že recese odezní již v průběhu druhého čtvrtletí. Čeká mírné oslabení koruny a nárůst míry nezaměstnanosti, ani v jednom případě to ale stabilitu ekonomiky neohrozí.

Ceny výrobců v listopadu dál rostly, nejvíce v zemědělství Ekonomika

V mělkou recesi doufá i ekonom BHS Štěpán Křeček. Upozornil, že na některé obory bude dopad výraznější. „Cyklická odvětví, jako například stavebnictví, se mohou dostávat do útlumu. Lidé rovněž omezí nákupy dražších statků dlouhodobé spotřeby, což může přidělat vrásky na čele například automobilkám,“ odhadl Křeček.

Hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek očekává propad hospodářství do jednoho procenta HDP a od jara zlepšování situace. Vzestup nezaměstnanosti podle něj bude pouze kosmetický.

„Výzvou bude samozřejmě v této situaci konsolidovat veřejné finance, které jsou jedním ze zdrojů inflačních tlaků. Hlavním národohospodářským úkolem pro vládu i centrální banku bude právě krocení inflace. Podle nás to nebude jednoduché,“ dodal Vejmělek.

„Zda se recese neprotáhne, závisí hlavně na ceně energií. Vládou stanovené stropy na cenu plynu a elektřiny sice umožní většině podniků přežít, ale energie by i s takovou cenou stále výrazně tlumily poptávku. Nadějí je, že průměrné ceny zůstanou citelně pod vládními stropy,“ uzavřel Pavel Sobíšek z UniCredit Bank.