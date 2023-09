První japonská investice v ČR jde k zemi. Panasonic v Plzni bourá továrnu na televize

Loni podnik vyrobil 100 000 čerpadel od tří do 16 kW. Dodá je podle Vacha do libovolné evropské země do 24 hodin. Evropa využívá čerpadla vzduch-voda z 90 procent. Poptávka stále roste, hlavně kvůli odklonu zemí od uhlí. Evropské země tlačí na to, aby lidé opouštěli zdroje na tuhá paliva, EU dotuje pořizování čerpadel a fotovoltaických zdrojů.