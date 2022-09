Panasonic vytvoří v Plzni díky výrobě tepelných čerpadel stovky pracovních míst

Společnost Panasonic bude investovat postupně do roku 2026 zhruba 145 milionů eur (přes 3,5 miliardy Kč) do svého závodu v Plzni. Výrazně posílí výrobu tepelných čerpadel vzduch-voda, po nichž je teď v Evropě veliká poptávka. Do fiskálního roku, který končí v březnu 2026, chce zvýšit roční výrobní kapacitu na 500 000 jednotek, oznámila centrála Panasonic Corporation v japonské Ósace.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Výrobní závod Panasoniku v Plzni.