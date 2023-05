Příjmy Ruska z ropy se zvyšují, tvrdí analýza

Na začátku letošního roku údaje ukazovaly, že příjmy Ruska z vývozu fosilních paliv se v prosinci prudce snížily. Vypadalo to, že to značí účinnost politiky zaměřené na příjmy Ruska z ropy a vyvolalo to volání po ještě tvrdších opatřeních, která by pomohla Kyjevu zvítězit.