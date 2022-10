Přejmenovaný Fair Credit na sebe podal insolvenční návrh

Firma poskytovala lidem rychlé spotřebitelské úvěry s vysokým úrokem, ale zároveň na jejich výplatu vybírala peníze od drobných i větších investorů, ať už ve formě dluhopisů nebo skrze investiční fond CFH. Kapitál na výplatu investorů měly dodat mateřská firma Fair Credit Holding a společnost Concord Financial Holding. Firma ale od roku 2018 neměla platnou licenci ČNB na poskytování úvěrů a musela tento byznys ukončit.

„Vzhledem k postupně narůstající krizi na trhu nejprve v důsledku pandemie covidu-19 a následně i v souvislosti s krizí na trhu způsobenou válkou na Ukrajině a turbulentním vývojem na trzích s energiemi a fosilními palivy se však dlužník dostal do situace, kdy začalo být zřejmé, že nebude moci dostát všem svým závazkům,“ stojí v insolvenčním návrhu, pod kterým je podepsán Jiří Záruba.

V současné době je jediným členem představenstva CEPO Green3 právě chomutovský podnikatel Jiří Záruba, jehož firma Grimastar se snažila v minulých týdnech odkupovat pohledávky a nabízela úhradu jistiny dluhu ve splátkách na deset let. HN uvedly, že nabídku dostali i věřitelé, jejichž zápůjčky zprostředkovali finanční poradci společnosti Fincentrum a finanční poradci skupiny 4fin. Mezi oběma skupinami panují ostré právní spory.

Podíl ve Fair Creditu vlastnil před vstupem do politiky podnikatel Petr Stuchlík. Stuchlík byl jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních voleb v Praze před čtyřmi roky a v době, kdy kandidoval na primátora Prahy, firmu prodal. Dalším majitelem byl až do letošního léta Martin Nejedlý.