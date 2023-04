Povinné pojištění má být nově 40 let

„Nenalézám odpověď na otázku, zda se do oněch čtyřiceti let pojištění započítává či nezapočítává doba studia,“ řekla k tomu Právu bývalá předsedkyně důchodové komise Danuše Nerudová.

„Pokud by se nezapočítávala, pak by to znamenalo, že prakticky žádný vysokoškolák tuto podmínku nemůže splnit. A jak bude upraven odchod do předčasného důchodu v případě náročných povolání? V některých profesích 40 let nebude taktéž možné splnit,“ uvedla.