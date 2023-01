Kolik nově zaplatíte? Vládní strop ztlumí zdražení energií

Domácnosti, živnostníci, malé a střední firmy i státní instituce mají od 1. ledna nejméně do konce roku zastropovány ceny elektřiny a plynu. Platit to bude i pro velké firmy. Dodavatelé už většinou oznámili, že ceny až do úrovně vládního stropu zvednou. Netýká se to jen těch, kteří mají cenu energií zafixovanou. Těm se ceny až do konce fixace nemění.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto