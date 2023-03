Plán dovolené pro prarodiče malých dětí má trhlinu

Podle původní varianty by mohli prarodiče čerpat rodičovskou dovolenou i rodičovský příspěvek, pokud se na tom s nimi rodiče dětí dohodnou. Rodiče by o to museli zažádat na úřadech. Výhodou by bylo, že by se doba péče o vnoučata prarodičům započítávala do nároku na důchod a zaměstnavatelé by je museli uvolnit na takzvanou prarodičovskou dovolenou.