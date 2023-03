Pendolino poškozené při nehodě v Bohumíně ČD neopraví, nevyplatí se to

„Bylo rozhodnuto, že soupravu opravovat nebudeme. Částka by se mohla vyšplhat až na 250 milionů korun. A to by bylo neekonomické,“ řekla Rajnochová. Doplnila, že nepoškozené části dopravce bude používat jako zdroj náhradních dílů pro zbývající soupravy. Těch mají momentálně ČD sedm. Jednu, po nehodě v Bohumíně z provozu vyřadí. Dvě se nyní opravují po nehodách či vykolejení. Čtyři jsou v provozu.