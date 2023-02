Omezení mimořádné valorizace penzí má být podle návrhu jen jednorázové

Omezení mimořádné valorizace by mělo být jednorázové a týkat by se mělo jen chystaného červnového navýšení důchodů. Vyšší a střední penze mají růst méně ve prospěch lidí s nižšími důchody. Vyplývá to z návrhu důchodové novely a podkladů k ní, které na svém webu zveřejnila vláda.

Foto: Pavel Karban, Právo Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)