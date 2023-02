Nadprůměrné důchody porostou pomaleji

„Současný valorizační mechanismus nám vytváří to, že na lidi s nižšími důchody inflace dopadá výrazně tíživěji než na ty, kteří mají nadprůměrné důchody,“ řekl Jurečka včera na svém výjezdu v Novém Jičíně. „Proto chci do toho mechanismu vstoupit a snížit výši valorizace u lidí s nadprůměrnými důchody a zároveň hledat cestu, jak pomoci těm, kteří mají důchody dneska velmi nízké,“ dodal ministr.

Konkrétněji to zatím neupřesnil. Již dříve ale do médií unikly plány, jak by se měla valorizace penzí změnit obecně. Jedna z variant mluvila o tom, že by se penze valorizovaly nikoliv o celou inflaci jako dosud, ale jen o její dvě třetiny.

Nová pravidla by měla platit od ledna příštího roku, a to minimálně další dva roky. Pokud by se penze valorizovaly o dvě třetiny inflace, jejich navýšení by tak od ledna příštího roku bylo podle ČT asi o 100 až 200 korun měsíčně nižší než při současných pravidlech. Nezvyšovaly by se tedy zhruba o 600 až 900 korun, ale o 500 až 700 Kč. Záležet ještě bude na výši letošní inflace.

Vedle toho se penze zvyšuje ještě o polovinu růstu reálné mzdy, ta ovšem letos neroste. MPSV plánuje, že by snížila i tento parametr, a důchod by se tak valorizoval jen o třetinu reálné mzdy. To byla druhá varianta. Zda se bude snižovat oboje, ale není dosud jasné.

„Špatně nastaveno“

Podle expertů by se měla pravidla mimořádných valorizací upravit. Odborníci i někteří politici poukazovali na to, že si při mimořádném navyšování důchodů kvůli vysoké inflaci polepší méně právě lidé s nízkou penzí.

Kritizovali vládu za to, že nastavení dosud nezměnila. Zmiňovali také velký dopad na rozpočet. Dvě mimořádné loňské valorizace zvedly výdaje na penze zhruba o 29 miliard korun. Tato suma pak každý rok roste.

„V principu jsou valorizace špatně nastavené. Ty mimořádné někdo nastavil s tím, že současná situace (s výší inflace, která v lednu meziročně dosahovala 17,5 procenta – pozn. red.) nenastane,“ řekl Právu Filip Pertold, ekonom CERGE-EI a jejího think-tanku IDEA a poradce ministra Jurečky. „V mimořádných valorizacích se více bonifikují vysokopříjmové důchody a to je chyba. Ta standardní řádná valorizace to nevyrovná,“ dodal Pertold.

Důchod se totiž skládá ze dvou částí. Solidární základní výměra je pro všechny stejná a zásluhový procentní díl odráží odpracované roky, výši odvodů z výdělků a počet vychovaných dětí. Při mimořádné valorizaci se navyšuje jen zásluhový díl. Při pravidelném lednovém přidávání se důchod zvedá o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Loni došlo ke dvěma mimořádným valorizacím, k další dojde v červnu.