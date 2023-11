Ojetiny jsou mnohem levnější na Slovensku a v Polsku. O desetitisíce

Nutno ale dodat, že paušální pohled na ceny ojetin v Německu by byl zavádějící, byť je tam trh větší. Některé modely jsou tam v nabídkách dražší než v tuzemsku.

Cenový průměr z inzertních nabídek tři roky staré octavie s výkonem motoru 110 kW se podle Cebia v Česku pohybuje kolem 538 tisíc korun, v Německu je to v přepočtu 553 tisíc a ve Francii 591 tisíc korun.

Výhodněji jde na Západě koupit hlavně vozy v aukcích, z leasingů a firemních flotil, to znamená z trhu, který je takzvaně hrou pro zdejší bazary a individuální dovozce.

Anebo pak z konečné veřejné nabídky, jestliže motorista ví přesně, co shání, a třeba v Německu „vychytá“ ten správný kus.

Vždy je potřeba pečlivě zvažovat a porovnávat. Samozřejmě, že ne vždy je v cizině levněji. Pohled na nabídky vozu Toyota Auris v Německu a Česku to dokazuje. Zatímco na německém portálu mobile.de je rozpětí cen v přepočtu od 316 do 444 tisíc korun, v Česku na Sauto.cz jsou ceny od 320 do 410 tisíc. A aut z Německa je ovšem nutné počítat s náklady na dovoz.