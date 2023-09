Leštěnky z totálních vraků. Lidé pořád sedají na lep šmejdům s ojetinami

Mezi ojetinami přitom žádná výjimka, jak upozornila na tento a další případy společnost Cebia, která se specializuje na ověřování vozidel. Tato konkrétní fiesta byla uvedena do provozu v únoru roku 2016, deklarovaný původ má v Německu, a už první nehodu pojišťovna vyčíslila na 36 tisíc eur (v přepočtu 864 tisíc korun). Tedy se už rozhodně nevyplatilo vůz standardně opravovat. Totální škoda. Pojišťovna dala vrak do prodeje na díly a koupil ho překupník. A tak se dovezl do Česka a kdesi rychle „dal do pucu za pár švestek“.