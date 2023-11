Odtajnění mezd pomůže k větší férovosti, vítají chystanou změnu odbory

Zákon, který odtajňování mezd nařídí, má připravit ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Marianem Jurečkou z KDU-ČSL. Ten předpokládá, že se novinka propíše do novely zákoníku práce, jejíž obsah by měl být znám příští rok.

Evropská směrnice, kterou musí Česko převést do svých pravidel, cílí právě na to, aby se smazaly rozdíly v odměňování mužů a žen na stejných pozicích. Ženy jsou nadále v průměru ohodnoceny hůře, i když se situace pozvolna zlepšuje.

V Česku nyní ženy berou na srovnatelné pozici v průměru o 13 procent méně než muži, upozornil Jan Klusoň z pracovní platformy Welcome To The Jungle. Ve zdravotnictví, kde ženy tvoří až čtyři pětiny personálu, je to podle něj ještě více, až 22 procent.