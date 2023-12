O komunální odpad bude boj, na Mělnicku se rojí záměry spaloven

„Je pravda, že je to třetí spalovna na celkem malém území. Jedna se plánuje v pražských Malešicích, další u Mělníka a třetí tady u nás. Ale malešická spalovna ani Praze nebude stačit a do mělnické elektrárny se má vozit odpad spíš ze severní části Čech,“ řekl Právu místostarosta Neratovic Ladislav Židoň (Společně pro Neratovice), který má ve městě na starosti odpadové hospodářství.

To firma nemá podle svého vyjádření v úmyslu. Podle Karla Hlaváčka z FCC má zařízení zabírat 4 hektary, celý areál Spolany má 260 hektarů. Aktuálně odhadovaná výše investice je podle Hlaváčka přibližně šest miliard korun. Ze zpracovaného odpadu by měla vznikat technologická pára a elektřina pro Spolanu. „Náš plán je 160 tisíc tun odpadu za rok,“ uvedl podle ČTK Hlaváček. Předpoklad zahájení provozu spalovny je v roce 2029, veškerou vyrobenou energii má dodávat Spolaně.

Spolana se z minulosti potýká se starými ekologickými zátěžemi. „Nevím, jestli je bezpečné spojovat spalovnu odpadu s chemickým provozem,“ dodala starostka. Velkou obavu mají i z dopravního zatížení. Podle dokumentace by se dalo po železnici vozit maximálně 30 procent odpadu, takže většina materiálu by se navážela v nákladních autech. Podle propočtů by jich do spalovny denně přijíždělo kolem třiceti. „Ještě víc jich má být při výstavbě. Pro lidi ze zdejších nemovitostí to bude velká zátěž, další decibely z dopravy,“ upozornila Komeštíková. „Už teď jsou na Pražské ulici překračovány hlukové limity,“ doplnila místostarostka Jaroslava Holinová (Libišské ženy).