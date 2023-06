Odborníci mění komunální odpad na desky pro stavbu či nábytek

Čas, kdy se hromadily odpadky z domácností na skládkách nebo ve spalovnách, pomalu končí. Lze totiž hospodařit tak, že se využije komunální odpad doslova do posledního smítka. Co bude možné, to se vytřídí a zbytek se rozemele a slisuje na speciální desky. Ty najdou využití ve stavebnictví i v nábytkářství.

Foto: Vladimír Klepáč, Právo Zdeněk Suchomel ukazuje za tým vývojářů materiál vytvořený z odpadu. Desky z lisovaného komunálního odpadu vypadají jako netradiční dřevotřískové plotny.