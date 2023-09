Nesehnali zaměstnance, tak koupili firmu

Podobně hledá IT zaměstnance i společnost Sodexo. „Některé specializované pozice obsazujeme delší dobu,“ sdělila personální ředitelka Martina Machová.

Zkušenosti s nedostatkem zaměstnanců má i BR Group, pod niž spadá třináct výrobních firem. V jejích strojírnách chybí hlavně svářeči, brusiči, operátoři a seřizovači CNC strojů. „Seřizovači na ohraňovací stroj se na naši nepřetržitou inzerci těchto pozic za posledních pět let přihlásili tři,“ uvedla personalistka její strojírny Spojmont Ostrava Sabina Čapcová.

Podobné to je ve strojírenské firmě Žďas. „Jsme zakázková výroba v oblasti těžkého strojírenství a hutnictví a naše požadavky jsou specifické. Chybí kvalifikovaní pracovníci od tavičů přes jeřábníky, kováře, obráběče až po technology, konstruktéry, projektanty a programátory,“ shrnul personální ředitel Petr Havelka.

Do většiny z těchto profesí se podle něj zájemci ani nehlásí, protože se přestaly vyučovat, popřípadě se vyučují ve velice omezeném rozsahu.

„Nedostatek lidí nám způsobuje problém ve výrobě, kdy některé zakázky musíme z kapacitních důvodů odmítnout,“ řekl Havelka. Výrazně se to podle něj promítá i do využití technologií, protože v případě vyšší nemocnosti se firma musí rozhodovat, jak dostupnou kapacitu nasadit do výroby a které technologie dočasně odstavit.