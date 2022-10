Neplánovaně odstavený druhý blok v Dukovanech bude brzy spuštěn

V Jaderné elektrárně Dukovany je připravený na spuštění druhý blok, který byl neplánovaně odstaven 15. října. Technici v něm opravili ucpávku jedné z 12 uzavíracích armatur. Blok by měl být znovu uveden do provozu v následujících dnech, uvedl mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk v pondělní tiskové zprávě. Podle údajů, které firma ČEZ zveřejnila v systému Market Transparency (REMIT), by tento blok mohl začít dodávat elektřinu do sítě v úterý.

Foto: Petr Horník, Právo Elektrárna Dukovany zabírá plochu 126 hektarů.