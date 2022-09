Stanjura chce stavět čtyři jaderné bloky

„A myslím si, i když vláda o tom ještě nerozhodla a určitě je to věc na debatu v obou komorách parlamentu, že by bylo vhodné postavit čtyři nové bloky. To znamená zvýšit podíl jaderné energie na energetickém mixu,“ prohlásil Stanjura.

Tři účastníci soutěže o dostavbu Dukovan, jihokorejská KHNP, francouzská EDF a severoamerický Westinghouse, mají první nabídky odevzdat do konce listopadu. ČEZ bude poté podle dřívějších slov šéfa energetické firmy Daniela Beneše se společnostmi jednat a dostane druhé, vylepšené nabídky. Vítěz tendru by měl být znám do konce roku 2024. Blok se má začít stavět v roce 2029, do zkušebního provozu by měl jít v roce 2036.