Za upytlačeného dvanácteráka myslivec k soudu nepůjde. Z trestu se vykoupil

Tachovský státní zástupce Pavel Reiser rozhodl o podmíněném zastavení trestního stíhání. „Obviněný zaplatil 50 tisíc korun za způsobenou škodu a dalších 30 tisíc pak na oběti trestných činů. Dále jsem mu stanovil zkušební dobu dva roky, během které se nesmí dopustit žádného prohřešku, jinak bude trestní stíhání pokračovat,“ sdělil žalobce.
I přes odklon trestního řízení ale nimrod přijde o zbrojní průkaz, a to kvůli ztrátě spolehlivosti podle zákona o zbraních a střelivu. Minimálně pět let si tak nezastřílí.
Na trofejní kus neměl povolení
Muž tehdy vyrazil do honitby Lesů ČR se svolením na odlov jelena evropského. Jenže střelil trofejního dvanácteráka, na kterého povolení neplatilo. Svůj úlovek neoznámil a odvezl si ho. Ačkoliv se snažil svůj čin zatajit, pracovníci tamější lesní správy ho odhalili a případ oznámili na policii.