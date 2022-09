Nechte jaderné elektrárny v provozu další roky, vyzývají německou vládu odborníci

S návratem k hospodářskému růstu počítají v roce 2024, kdy by ekonomika mohla vykázat vzestup o 1,9 procenta.

Instituty v prognóze doporučily vládě kancléře Olafa Scholze, aby o několik let odložila chystaný odchod od jaderné energetiky. „Navrhujeme vládě, aby jaderné elektrárny nechala v provozu déle než do jara (2023). Jaderné elektrárny jsou výborným nástrojem pro vyrovnávání síťových výkyvů,“ řekl Torsten Schmidt, šéf hospodářského výzkumu v RWI.

Německo původně chtělo své poslední tři jaderné elektrárny odstavit ke konci letošního roku, ale kvůli složité energetické situaci postoj přehodnotilo. Ministr hospodářství Robert Habeck nejprve na začátku září řekl, že dvě elektrárny budou do jara v provozní rezervě, tento týden ale oznámil, že vzhledem k nepříznivému vývoji zůstanou v prvním čtvrtletí nadcházejícího roku připojeny k síti.

Instituty RWI, Ifo, IfW a IWH tvrdí, že německý energetický sektor bude čelit vážným problémům i během příští zimy, tedy na přelomu let 2023 a 2024. „Není jasné, do jaké míry bude možné naplnit plynové zásobníky bez ruských dodávek,“ uvádí analýza. Delší chod jaderných elektráren by tak podle prognózy přispěl nejen k posílení energetické bezpečnosti Německa, ale i ke stabilizaci cen elektrické energie.