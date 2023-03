Navýšení daně z nemovitostí by státnímu rozpočtu mohlo přinést až 12 miliard

V případě možného zvyšování některých daní se hojně diskutuje o dani z nemovitostí. Její navýšení by do státní kasy mohlo přinést navíc 6 až 12 miliard korun, tvrdí ekonom Lukáš Kovanda. Ekonomové vnímají zvýšení daně jako potřebný krok s cílem snížit schodek, zároveň se ale shodují, že by bylo vhodnější, kdyby navýšený objem peněz z daně zamířil spíš do pokladen obcí, nikoliv do státního rozpočtu.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto