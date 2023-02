Daň z nemovitostí zřejmě poroste

„Pokud by stát navýšil základní sazby, je k debatě, kolik procent z toho navýšení by si stát nechal. Jsou tam jen dva limity: nic, anebo všechno. Všude mezitím se dá hledat,“ uvedl Stanjura. Na to, co obce vybíraly přes tuto daň dosud, ale šéf státní kasy sahat nechce.