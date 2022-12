Naplněnost plynových zásobníků se snížila na 90 procent

V pondělí 12. prosince bylo v českých zásobnících uloženo celkem 33,1 TWh plynu, ukazují data Gas Infrastructure Europe – Aggregated Gas Storage Inventory (GIE AGSI). To při celkové kapacitě zásobníků 36,9 TWh představuje naplněnost z 90 procent.

Roli ale sehrála také další skutečnost. „V posledních dvou týdnech probíhá čerpání ze zásobníků poměrně intenzivně zejména z důvodu poklesu importu plynu do ČR. Aktuálně se import snížil více než o polovinu oproti předchozím měsícům. Dosahuje kolem 10 milionů metrů krychlových denně, zatímco spotřeba vzrostla až k 35 milionům m3,“ řekl Novinkám řídící konzultant EGÚ Brno Michal Kocůrek.

Jako problémové ale může začít být takové množství importu na jaře. „V průběhu jara a léta příštího roku se dodávky do ČR musí opět vrátit k hodnotám alespoň okolo 20 mil. m3, abychom mohli zvládnout i zimu následující bez řízeného omezování odběru plynu,“ upozornil Kocůrek.

Rusko koncem léta ukončilo dodávky do Evropy plynovodem Nord Stream 1 vedoucího po dně Baltského moře do Německa, odkud pak plyn proudil i do ČR. Koncem září pak plynovod poškodily silné výbuchy.