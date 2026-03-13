Na páteční mejdan raději s hotovostí. Největší banky hlásí noční odstávky

Článek
„Pokud klienti během plánované odstávky potřebují uskutečnit větší platbu, doporučujeme hotovost,“ sdělil Novinkám mluvčí České spořitelny Lukáš Kropík.
Lidé navíc nebudou moci provádět platby na internetu, v mobilu ani využívat QR kódy. Platby kartou přes terminály by však měly fungovat. „Transakce platební kartou u obchodníků i výběry z bankomatů ostatních bank budou fungovat bez omezení,“ doplnil Kropík.
Upgrade klíčových IT systémů banky má podle něj posílit odolnost a stabilitu digitálního bankovnictví George a zvýšit uživatelský komfort pro klienty.
Také ČSOB klienty ujišťuje, že po celou dobu odstávky systémů, která může trvat až do sobotních 15 hodin, budou moci zaplatit kartou na terminálu. Na rozdíl od České spořitelny nebudou omezeny výběry hotovosti z jejích bankomatů.
Na neděli ráno ohlásila odstávku také mBank, začne v půl třetí v noci a skončit má v devět ráno. Má jít o větší zásah do bankovních systémů. Během odstávky nebudou podle banky fungovat některé klíčové služby, hlavně platba kartou na internetu.
„Je možné, že po skončení odstávky bude třeba aktualizovat stránku vašeho internetového bankovnictví. Provedete to kombinací kláves Ctrl+F5,“ uvedla mBank na svých stránkách.
Doplnila, že během odstávky nebude dostupné také internetové bankovnictví, mobilní aplikace ani odesílání a přijímání plateb.