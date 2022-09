Na letiště vůbec nejezděte, vyzývá Lufthansa cestující. Stávka pilotů ochromila v Německu dopravu

„Prosím, vyvarujte se cest na letiště. Kvůli stávce je v provozu jen málo servisních přepážek, nebo vůbec žádné. Je velmi nepravděpodobné, že by vám byl nabídnut alternativní spoj,“ uvedla Lufthansa. Protest se koná v době, kdy ve spolkových zemích Hesensko, Porýní-Falc a Sársko končí prázdniny.

Stávka pilotů dopadá i na železniční dopravu. Cestující s odřeknutým vnitroněmeckým letem si mohou zdarma vyzvednout jízdenku na vlaky německých drah Deutsche Bahn, a to i přes internet. Jedním z mnoha cestujících, na které protest pilotů Lufthansy dopadl, je Australan David Tregambe, který přiletěl do Frankfurtu nad Mohanem, kde měl přestoupit na letadlo do Berlína. Kvůli stávce ale uvázl ve Frankfurtu.

Foto: Reuters Dlouhé fronty u přepážek společnosti Lufthansa

„Lufthansa se mi snažila přehodit let na sobotu, to je pro mě naprosto nepřijatelné. Na pátek už mám v metropoli naplánované obchodní jednání,“ popsal Focusu v pátek v brzkých ranních hodinách. Zařadil se tak do dlouhé fronty před prodejním místem německých drah. „Pokud seženu jízdenku, tak všechno stíhám, ale mám obavu, abych se do vlaku vůbec dostal,“ říká a ukazuje na dlouhou frontu.

Naštvaná na nejvyšší míru je i 16členná skupinka lidí, kteří z bulharské Sofie cestují na dovolenou do Namibie. „Do poslední chvíle nám tvrdili, že odletíme v 18.45,“ říká jeden ze skupiny. Jenže letadlo do Frankfurtu mělo dvouhodinové zpoždění a oni nestihli navazující let o 15 minut. Letiště našli úplně prázdné a nikdo neměl žádné informace. „Snažíme se získat informace a odletět v rozumném termínu. Touto dobou jsme už měli být v Namibii a místo toho trčíme ve Frankfurtu,“ rozčiluje se další. Všichni doufají, že snad v sobotu do své destinace dorazí.

Zrušeno je i spojení Prahy s Frankfurtem. Lufthansa na pátek odřekla na 800 letů, což zasáhlo zhruba 130 tisíc cestujících.