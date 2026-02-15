Hlavní obsah

Zachraňovala úspory. Statisíce předala žena z Olomouce neznámému muži na ulici

Miloslav Hradil, Lenka Zoulová
Olomouc

Záchrana úspor nevyšla jedenatřicetileté ženě z Olomouce. Falešná policistka spolu s falešným bankéřem ji zmanipulovali tak, že z banky vybrala 450 tisíc korun a předala je na ulici neznámému muži, který se měl o záchranu jejích úspor postarat.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky

Ilustrační foto

Článek

Ženu telefonicky kontaktovala údajná kriminalistka ze Sokolova s tím, že si na ni chce vzít jistý muž úvěr ve výši jednoho milionu korun a hrozí, že přijde o úspory, které má na bankovním účtu.

„Pod legendou záchrany peněz pak falešná policistka ženu přepojila na pracovníka České národní banky. Domnělý pracovník poškozenou přesvědčil, aby ze svého účtu vybrala hotovost. Žena tak ze strachu o své finance učinila a v centru Olomouce předala hotovost ve výši 450 tisíc korun neznámému muži,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání přečinu podvodu, za který podle trestního zákoníku hrozí až pět let za mřížemi.

Muž z Olomouce přišel o milion. Uvěřil, že komunikuje s policistou a bankéřem

Bezpečnost

Nejčastější podvody, jak je odhalit a nenechat se okrást

Policejní statistiky zaplavují v posledních měsících příběhy nešťastníků, kteří sedli na lep internetovým podvodníkům. Kyberšmejdi přitom používají pořád dokola stejné triky, jejichž prostřednictvím se snaží důvěřivce napálit a často i oškubat. Připravte se na ně a podívejte se, jak se nejčastějším podvodům na síti bránit.

Kriminalisté a bankéři na telefonu

Podobné podvodné telefonáty jsou v poslední době velmi časté. Vše začíná hovorem z neznámého čísla, ve kterém se vám podvodník představí jako policista nebo bankéř. Bude vás chtít přesvědčit, že se někdo pokouší zneužít váš bankovní účet, vaši identitu nebo že si na vás někdo chce vzít úvěr.

Podfukář se v takovém případě pasuje do role rytíře na bílém koni, který se vás snaží zachránit. Podobné vishingové podvody, jak se falešné telefonáty nazývají, se snaží uživatele vyděsit. Lidé totiž ve snaze zachránit své peníze často podlehnou nátlaku a řídí se pokyny člověka na druhé straně.

