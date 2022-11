Ministerstvo dopravy chce odstavit lokální tratě

Ministerstvo naposledy navrhovalo, aby Drážní úřad na žádost vlastníka trati mohl povolit přerušení její provozuschopnosti a jejího provozování, aniž by došlo k jejímu úplnému zrušení. Podmínkou mělo být, že po trati neprojede ročně během dvou let více než 300 osobních vlaků a 11 vlaků nákladních.

Trať by pak nebyla zcela zrušena, jen by se neudržovala a v případě obnovení poptávky po dopravě na ní by mohla být opět zprovozněna.